Ferri’s Best Test, 4/E



Section I Diagnostic Imaging

A. Abdominal and Gastrointestinal (GI) Imaging

1. Abdominal Film, Plain (Kidney, Ureter, and Bladder [KUB])

2. Barium Enema (BE)

3. Barium Swallow (Esophagram)

4. Upper GI (UGI) Series

5. Computed Tomographic Colonoscopy (CTC, Virtual Colonoscopy)

6. CT Scan of Abdomen And Pelvis

7. CT Enterography

8. CT Enteroclysis

9. Magnetic Resonance Enterography (MRE)

10. Cholescintigraphy (Hepatobiliary Iminodiacetic Acid [HIDA] Scan, Diisopropyl Iminodiacetic Acid [Disida] Scan

11. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

12. Percutaneous Biliary Procedures

13. Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP)

14. Meckel Scan (Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy)

15. MRI Scan of Abdomen

16. Small-Bowel Series

17. Tc-99m Sulfur Colloid (Tc99m SC) Scintigraphy for GI Bleeding

18. Tc-99m-Labeled Red Blood Cell (RBC) Scintigraphy for GI Bleeding

19. Ultrasound Of Abdomen

20. Ultrasound of Appendix

21. Ultrasound of Gallbladder and Bile Ducts

22. Ultrasound of Liver

23. Ultrasound of Pancreas

24. Endoscopic Ultrasound (Eus)

25. Video Capsule Endoscopy (Vce)

26. Transient Elastography (Fibroscan)

B. Breast Imaging

1. Mammogram

2. Breast Ultrasound

3. MRI Of The Breast

C. Cardiac Imaging

1. Stress Echocardiography

2. Cardiovascular Radionuclide Imaging (Thallium, Sestamibi, Dipyridamole [Persantine] Scan), Positron Emission Tomography (Pet), Single Photon Emission Computed Tomography (Spect)

3. Cardiac MRI (CMR) Scan

4. Multidetector CT Scan

5. Transesophageal Echocardiogram (TEE)

6. Transthoracic Echocardiography (TTE)

7. Intravascular Ultrasound (IVUS)

D. Chest Imaging

1. Chest Radiograph

2. CT Scan of Chest

3. MRI Scan of Chest

E. Endocrine Imaging

1. Adrenal Medullary Scintigraphy (Metaiodobenzylguanidine [MIBG] Scan)

2. Parathyroid (PTH) Scan

3. Thyroid Scan (Radioiodine Uptake Study)

4. Thyroid Ultrasound

F. Genitourinary Imaging

1. Obstetric Ultrasound

2. Pelvic Ultrasound

3. Prostate Ultrasound

4. Renal Ultrasound

5. Scrotal Ultrasound

6. Transvaginal (Endovaginal) Ultrasound

7. Urinary Bladder Ultrasound

8. Hysterosalpingography (HSG)

9. Intravenous Pyelography (IVP) And Intravenous Retrograde Pyelography

G. Musculoskeletal and Spinal Cord Imaging

1. Plain X-Ray Films of Skeletal System

2. Bone Densitometry (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry [DEXA] Scan)

3. MRI Scan of Spine

4. MRI Scan of Shoulder

5. MRI Scan of Hip And Extremities

6. MRI Scan of Pelvis

7. MRI Scan of Knee

8. CT Scan of Spinal Cord

9. Arthrography

10. CT Myelography

11. Nuclear Imaging (Bone Scan, Gallium Scan, White Blood Cell [WBC] Scan)

H. Neuroimaging Of Brain

1. CT Scan of Brain

2. MRI Scan of Brain

I. Positron Emission Tomography (PET)

J. Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)

K. Vascular Imaging

1. Angiography

2. Aorta Ultrasound

3. Arterial Ultrasound

4. Captopril Renal Scan (CRS)

5. Carotid Ultrasonography

6. Computed Tomographic Angiography (CTA)

7. Magnetic Resonance Angiography (MRA)

8. Magnetic Resonance Direct Thrombus Imaging (MRDTI)

9. Pulmonary Angiography

10. Transcranial Doppler

11. Venography

12. Compression Ultrasonography and Venous Doppler Ultrasound

13. Ventilation/Perfusion (V/Q) Lung Scan

L. Oncology

1. Whole-Body Integrated (Dual-Modality) PET-CT

2. Whole-Body MRI

Section II Laboratory Values And Interpretation Of Results

ACE Level

Acetone (Serum or Plasma)

Acetylcholine Receptor (AChR) Antibody

Acid Phosphatase (Serum)

Acid Serum Test

Activated Clotting Time (ACT)

Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)

Alanine Aminopeptidase

Alanine Aminotransferase (ALT, Formerly Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase [SGPT]) Albumin (Serum)

Alcohol Dehydrogenase

Aldolase (Serum)

Aldosterone (Plasma)

Alkaline Phosphatase (Serum)

Alpha-1-Antitrypsin (Serum)

Alpha-1-Fetoprotein (Serum)

ALT

Aluminum (Serum)

AMA

Amebiasis Serological Test

Aminolevulinic Acid (d-ALA) (24-hour Urine Collection)

Ammonia (Serum)

Amylase (Serum)

Amylase, Urine

Amyloid A Protein (Serum)

ANA

ANCA

Androstenedione (Serum)

Angiotensin II

Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Level

ANH

Anion Gap

Anticardiolipin Antibody (ACA)

Anticoagulant

Antidiuretic Hormone

Anti-DNA

Anti-ds DNA

Antiglobulin Test, Direct (Direct Antiglobulin Test , DAT, Coombs Direct )

Antiglomerular Basement Antibody

Anti-HCV

Antihistone

Antimitochondrial Antibody (AMA)

Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)

Antinuclear Antibody (ANA)

Antiphospholipid Antibody

Anti-RNP Antibody

Anti-Scl-70

Anti-Smith (anti-Sm) Antibody

Anti-Smooth Muscle Antibody

Antistreptolysin O Titer (streptozyme, ASLO titer)

Antithrombin III

Apolipoprotein A-1 (Apo A-1)

Apolipoprotein B (Apo B)

Arterial Blood Gases

Arthrocentesis Fluid

ASLO titer

Aspartate Aminotransferase (AST, Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase [SGOT])

Atrial Natriuretic Hormone (ANH)

Basophil Count

Bicarbonate

Bile Acid Breath Test

Bile, Urine

Bilirubin, Direct (Conjugated Bilirubin)

Bilirubin, Indirect (Unconjugated Bilirubin)

Bilirubin, Total

Bilirubin, Urine

Bladder Tumor–Associated Antigen

Bleeding Time (Modified IVY Method)

Blood Volume, Total

Bordetella Pertussis Serology

BRCA-1, BRCA-2

Breath Hydrogen Test

B-Type Natriuretic Peptide (BNP)

BUN

C3

C4

CA 15-3

CA 27-29

CA 72-4

CA 125

Calcitonin (Serum)

Calcium (Serum)

Calcium, Urine

Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3)

Cancer Antigen 27-29 (CA 27-29)

Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4)

Cancer Antigen 125 (CA-125)

Captopril Stimulation Test

Carbamazepine (Tegretol)

Carbohydrate Antigen 19-9

Carbon Dioxide, Partial Pressure

Carbon Monoxide

Carboxyhemoglobin (COHb)

Cardiac Markers (Serum)

Cardiac Troponins

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

Cardio-CRP

Carotene (Serum)

Catecholamines, Urine

CBC

CCK

CCK-PZ

CD4 T-lymphocyte Count (CD4 T-cells)

CD40 Ligand

CEA

Cerebrospinal Fluid (CSF)

Ceruloplasmin (Serum)

Chlamydia Group Antibody Serologic Test

Chlamydia Trachomatis Polymerase Chain Reaction (PCR)

Chloride (Serum)

Chloride (Sweat)

Chloride, Urine

Cholecystokinin-Pancreozymin (CCK, CCK-PZ)

Cholesterol, Low-Density Lipoprotein

Cholesterol, High-Density Lipoprotein

Cholesterol, Total

Chorionic Gonadotropin (hCG), Human (serum)

Chymotrypsin

Circulating Anticoagulant (Antiphospholipid Antibody, Lupus Anticoagulant)

CK

Clonidine Suppression Test

Clostridium Difficile Toxin Assay (Stool)

COXXX

Coagulation Factors

Cold Agglutinins Titer

Complement (C3, C4)

Complete Blood Cell (CBC) Count

Conjugated Bilirubin

Coombs, Indirect

Copper (Serum)

Copper, Urine

Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Stimulation Test

Cortisol (Plasma)

C-Peptide

CPK

C-Reactive Protein (CRP)

Creatinine Clearance

Creatinine Kinase (CK), Creatine Phosphokinase (CPK)

Creatinine Kinase Isoenzymes

CK-MB

CK-MM

CK-BB

Creatinine (Serum)

Creatinine, Urine

Cryoglobulins (Serum)

Cryptosporidium Antigen By Enzyme Immunoassay (EIA) (Stool)

CSF

Cystatin C

Cystic Fibrosis Polymerase Chain Reaction (PCR)

Cytomegalovirus By Polymerase Chain Reaction (PCR)

Direct Antiglobulin Test

D-Dimer

Dehydroepiandrosterone Sulfate

Deoxycorticosterone (11-Deoxycorticosterone, DOC), Serum

Dexamethasone Suppression Test, Overnight

Dihydrotestosterone, Serum, Urine

Direct Antiglobulin Test

Disaccharide Absorption Tests

DOC

Donath-Landsteiner (D-L) Test For Paroxysmal Cold Hemoglobinuria

Digoxin (Lanoxin)

Dilantin

Dopamine

d-Xylose Absorption Test

Electrolytes, Urine

Electrophoresis, Hemoglobin

Electrophoresis, Protein

ENA complex

Endomysial Antibodies

Eosinophil Count

Epinephrine, Plasma

Epstein-Barr Virus (EBV) Serology

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) (Westergren)

Erythropoietin (EP)

Estradiol (Serum)

Estrogens, Total

Ethanol (Blood)

Extractable Nuclear Antigen (ENA Complex, Anti-RNP Antibody, Anti-SM, Anti-Smith)

Factor V Leiden

FDP

Fecal FAT, Qualitative

Fecal FAT, Quantitative (72-Hour Collection)

Fecal Globin Immunochemical Test

Ferritin (Serum)

Fibrin Degradation Product (FDP)

Fibrinogen

Fluorescent Treponemal Antibody

Folate (Folic Acid)

Follicle-Stimulating Hormone (FSH)

Fractional excretion of sodium (FENA)

Free T4

Free Thyroxine Index

FSH

FTA-ABS (Serum)

Furosemide Stimulation Test

Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)

Gastrin (Serum)

Gastrin Stimulation Test

Gliadin Antibodies, Immunoglobulin (Ig) A and IgG

Glomerular Basement Membrane Antibody

Glomerular Filtration Rate (GFR)

Glucagon

Glucose, Fasting

Glucose, Postprandial

Glucose Tolerance Test

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Screen (blood)

γ-Glutamyl Transferase (GGT)

Glycated (Glycosylated) Hemoglobin (HbAIc)

Glycohemoglobin

Growth Hormone

Growth Hormone–Releasing Hormone (GHRH)

Growth Hormone Suppression Test (after glucose)

HAM Test (Acid Serum Test)

Haptoglobin (Serum)

HBA, C

HDL

Helicobacter Pylori (Serology, Stool Antigen)

Hematocrit

Hemoglobin

Hemoglobin (Hb) Electrophoresis

Hemoglobin, Glycated

Hemoglobin, Glycosylated

Hemoglobin H

Hemoglobin, Urine

Hemosiderin, Urine

Heparin-Induced Thrombocytopenia Antibodies

Hepatitis A Antibody

Hepatitis B Core Antibody

Hepatitis B DNA

Hepatitis Be Antigen (HBeAg) and Antibody

Hepatitis B Surface Antibody

Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)

Hepatitis C Antibody (Anti-HCV)

Hepatitis C RNA

Hepatitis D Antigen And Antibody

Her-2/nue

Herpes Simplex Virus (HSV)

Heterophil Antibody

HFE Screen for Hereditary Hemochromatosis

High-Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol

Homocysteine, Plasma

Hs-CRP

HSV

Human Herpes Virus 8 (HHV8)

Human Immunodeficiency Virus Antibody, Type 1 (HIV-1)

Human Papilloma Virus (HPV)

Huntington’s Disease Polymerase Chain Reaction (PCR)

5-Hydroxyindole-Acetic Acid, Urine

Immune Complex Assay

Immunoglobulin (Ig)

Influenza A and B Tests

INR

Insulin Autoantibodies

Insulin, Free

Insulin-Like Growth Factor-I (IGF-1), Serum

Insulin-Like Growth Factor Ii

International Normalized Ratio (INR)

Intrinsic Factor Antibodies

Iron-Binding Capacity (Total Iron-Binding Capacity [TIBC])

Iron Saturation (% Transferrin Saturation)

Iron, Serum

Lactate (Blood)

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Lactate Dehydrogenase (LDH) isoenzymes

Lactose Tolerance Test (Serum)

Lanoxin

Lap Score

Lead

LDH

LDL

Legionella Pneumophila Polymerase Chain Reaction (PCR)

Legionella Titer

Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP)

LH

Lipase

Lipoprotein (A)

Lipoprotein Cholesterol, Low Density

Lipoprotein Cholesterol, High Density

Liver Kidney Microsome Type 1 (LKM1) Antibodies

Low-Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol

Lupus Anticoagulant (LA) Test

Luteinizing Hormone (LH), Blood

Lymphocytes

Magnesium (Serum)

Mean Corpuscular Volume (MCV)

Metanephrines, Urine

Methylmalonic Acid, Serum

Mitochondrial Antibody (Antimitochondrial Antibody [AMA])

Monocyte Count

Mycoplasma Pneumoniae Polymerase Chain Reaction (PCR)

Myelin Basic Protein, Cerebrospinal Fluid

Myoglobin, Urine

Natriuretic Peptide

Neisseria Gonorrhoeae Polymerase Chain Reaction (PCR)

Neutrophil Count

Norepinephrine

5′ Nucleotidase

Osmolality, Serum

Osmolality, Urine

Osmotic Fragility Test

Paracentesis Fluid

Parathyroid Hormone

Parietal Cell Antibodies

Partial Thromboplastin Time (PTT), Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)

Pepsinogen I

PFA

pH, Blood

Phenobarbital

Phenytoin (Dilantin)

Phosphatase, Acid

Phosphatase, Alkaline

Phosphate (Serum)

pH, urine

Plasminogen

Platelet Aggregation

Platelet Antibodies

Platelet Count

Platelet Function Analysis (PFA) 100 Assay

Potassium (Serum)

Potassium, Urine

Procainamide

Progesterone, Serum

Prolactin

Prostate-Specific Antigen (PSA)

Prostatic Acid Phosphatase

Protein (Serum)

Protein C Assay

Protein Electrophoresis (Serum)

Protein S Assay

Prothrombin Time (PT)

Protoporphyrin (Free Erythrocyte)

PSA

PT

PTT

RDW

Red Blood Cell Count

Red Blood Cell Distribution Width (RDW)

Red Blood Cell Folate

Red Blood Cell Mass (Volume)

Renin (Serum)

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Screen

Reticulocyte Count

Rheumatoid Factor

RNP

Rotavirus Serology

Schilling Test

Sedimentation Rate

Semen Analysis

SGOT

SGPT

Sickle Cell Test

Smooth Muscle Antibody

Sodium (Serum)

Streptozyme

Sucrose Hemolysis Test (Sugar Water Test)

Sudan III Stain (Qualitative Screening For Fecal Fat)

T3 (Triiodothyronine)

T3 Resin Uptake (T3RU)

T4, Serum T4, and Free (free thyroxine)

Serum Free T4XXX

Tegretol

Testosterone

Theophylline

Thiamine

Thoracentesis Fluid

Thrombin Time (TT)

Thyroglobulin

Thyroid Binding Globulin (TBG)

Thyroid Microsomal Antibodies

Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)

Thyrotropin (Thyroid-Stimulating Hormone [TSH]) Receptor Antibodies

Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) Stimulation Test

TIBC

Tissue Transglutaminase Antibody

Transferrin

Triglycerides

Triiodothyronine

Troponins, Serum

TSH

TT

Unconjugated Bilirubin

Urea Nitrogen

Uric Acid (Serum)

Urinalysis

Urine Amylase

Urine Bile

Urine Calcium

Urine cAMP

Urine Catecholamines

Urine Chloride

Urine Copper

Urine Cortisol, Free

Urine Creatinine (24-Hour)

Urine Crystals

Urine Eosinophils

Urine Glucose (Qualitative)

Urine Hemoglobin, Free

Urine Hemosiderin

Urine 5-Hydroxyindole-Acetic Acid (Urine 5-HIAA)

Urine Indican

Urine Ketones (Semiquantitative)

Urine Metanephrines

Urine Myoglobin

Urine Nitrite

Urine Occult Blood

Urine Osmolality

Urine pH

Urine Phosphate

Urine Potassium

Urine Protein (Quantitative)

Urine Sodium (Quantitative)

Urine Specific Gravity

Urine Vanillylmandelic Acid (VMA)

Varicella-Zoster Virus (VZV) Serologic Testing

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)

Venereal Disease Research Laboratories (VDRL)

VIP

Viscosity (Serum)

Vitamin B12

Vitamin D, 1,25 Dihydroxy Calciferol, Vitamin D 25(OH)D (25- Hydroxyvitamin D)

Vitamin K

von Willebrand’s Factor

WBCs

Westergren

White Blood Cell Count

d-Xylose absorption

Section III Diseases and Disorders

1. Abdominal Abscess

2. Abdominal Aortic Aneurysm

3. Achalasia

4. Acid-Base Disorders

5. Acute Kidney Injury

6. Addison’s Disease (Adrenal Insufficiency)

7. Adrenal Mass

8. Alkaline Phosphatase Elevation

9. ALT/AST Elevation

10. Amenorrhea, Primary

11. Amenorrhea, Secondary

12. Anemia, Macrocytic

13. Anemia, Microcytic

14. Antinuclear Antibody (ANA)–Positive

15. Aortic Dissection

16. Appendicitis

17. Ascites

18. Avascular Necrosis

19. Back Pain, Acute, Lumbosacral (LS) Area

20. Bilirubin Elevation

21. Bleeding Disorder, Congenital

22. Brain Abscess

23. Breast Mass

24. Carcinoid Syndrome

25. Cardiomegaly on Chest Radiograph

26. Cholangitis

27. Cholecystitis

28. Cholelithiasis

29. Complex Regional Pain Syndrome (Reflex Sympathetic Dystrophy [Rsd])

30. Constipation

31. Creatinine Phosphokinase (Cpk) Elevation

32. Cushing’s Syndrome

33. Deep Vein Thrombosis (Dvt)

34. Delayed Puberty

35. Delirium

36. Diarrhea

37. Disseminated intravascular coagulation (DIC)

38. Diverticulitis

39. Dyspepsia

40. Dyspnea

41. Dysuria

42. Ectopic Pregnancy

43. Edema, Lower Extremity

44. Endocarditis, Infective

45. Endometriosis

46. Epiglottitis

47. Fatigue

48. Fever of Undetermined Origin (FUO)

49. Galactorrhea

50. Genital Lesions/Ulcers

51. Goiter

52. Granulomatosis With Polyangiitis

53. Gynecomastia

54. Hearing Loss

55. Hematochezia

56. Hematuria

57. Hemochromatosis

58. Hemoptysis

59. Hepatomegaly

60. Hirsutism

61. Hyperaldosteronism

62. Hypercalcemia

63. Hyperkalemia

64. Hypermagnesemia

65. Hypernatremia

66. Hyperphosphatemia

67. Hyperthyroidism

68. Hypocalcemia

69. Hypoglycemia

70. Hypogonadism

71. Hypokalemia

72. Hypomagnesemia

73. Hyponatremia

74. Hypophosphatemia

75. Hypothyroidism

76. Immunodeficiency

77. Infertility

78. Jaundice

79. Joint Effusion

80. Liver Function Test Elevations

81. Liver Mass

82. Lymphadenopathy, Generalized

83. Malabsorption, Suspected

84. Meningioma

85. Mesenteric Ischemia

86. Mesothelioma

87. Metabolic Acidosis

88. Metabolic Alkalosis

89. Microcytosis

90. Multiple Myeloma

91. Multiple Sclerosis

92. Myalgias

93. Muscle Weakness

94. Neck Mass

95. Neuropathy

96. Neutropenia

97. Osteomyelitis

98. Pancreatic Mass

99. Pancreatitis, Acute

100. Parapharyngeal Abscess

101. Pelvic Mass

102. Peripheral Arterial Disease (PAD)

103. Pheochromocytoma

104. Pituitary Adenoma

105. Pleural Effusion

106. Polyarteritis Nodosa

107. Polycythemia

108. Portal Vein Thrombosis

109. Precocious Puberty

110. Proteinuria

111. Pruritus, Generalized

112. Pulmonary Embolism

113. Pulmonary Hypertension

114. Pulmonary Nodule

115. Purpura

116. Renal Artery Stenosis

117. Renal Mass

118. Rotator Cuff Tear

119. Sarcoidosis

120. Scrotal Mass

121. Small-Bowel Obstruction

122. Spinal Epidural Abscess

123. Splenomegaly

124. Stroke

125. Subarachnoid Hemorrhage

126. Subclavian Steal Syndrome

127. Subdural Hematoma

128. Superior Vena Cava Syndrome

129. Syncope

130. Testicular Torsion

131. Thoracic Outlet Syndrome

132. Thrombocytopenia

133. Thrombocytosis

134. Thyroid Nodule

135. Thyroiditis

136. Tinnitus

137. Transient Ischemic Attack (TIA)

138. Urethral Discharge

139. Urolithiasis

140. Urticaria

141. Vaginal Discharge

142. Vertigo

143. Viral Hepatitis

144. Weight Gain

145. Weight Loss, Involuntary

Appendices

Appendix I: General Guidelines for Ordering Computed Tomography (CT)

Appendix II: General Guidelines for Ordering Computed Tomography Angiography (CTA)

Appendix III: General Guidelines for Ordering Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Index