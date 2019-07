Fallgeschichten Psychiatrie und Psychotherapie

Kurzbeschreibung Den Patienten im Blick



Ob zum Lernen auf die mündliche Prüfung oder zur Vorbereitung auf Famulatur, PJ oder Berufseinstieg - die Fallgeschichten sind der optimale Begleiter. - 50 typische Fallgeschichten mit originalgetreuen Patientengeschichten und Untersuchungsergebnissen - Ob Erstellung eines psychopathologischen Befundes oder therapeutisches Vorgehen bei einem psychiatrischen Notfall - jede Situation, die in der Praxis eintreten kann, wird mit den notwendigen Hintergrundinformationen beschrieben Neu in der 4. Auflage: - Ausführlich überarbeitet im neuen didaktisch optimierten Layout - Aktualisierte und erweiterte Beschreibung verschiedener Psychotherapieverfahren - Pharmakotherapie auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand. Langbeschreibung Optimal zur Prüfungsvorbereitung



Ob zur gezielten Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, unterwegs oder als Ablenkung vom Lehrbuch - die Fallgeschichten sind der optimale Begleiter für Studenten, die sich in Vorbereitung auf Famulatur, PJ oder mündliche Prüfung befinden oder angehende Ärzte, die für den "Ernstfall" am Patientenbett vorbereitet sein wollen - und vor allem für diejenigen, die den Bezug zum Patienten von Anfang an im Blick haben wollen und nicht nur abstrakte Theorie pauken wollen. 50 typische Fallgeschichten, wie sie so auf jeder Station anzutreffen sind und an denen in der mündlichen Prüfung wie in der Praxis kein Weg vorbeiführt, werden mit originalgetreuen Untersuchungsergebnissen gespickt und schaffen so eine realistische Kliniksituation. Ob Erstellung eines psychopathologischen Befundes oder therapeutisches Vorgehen bei einem psychiatrischen Notfall - viele Situationen, wie sie in der Praxis auf Sie zukommen können, werden mit dem notwendigen Hintergrund beschrieben. - Realistische Darstellung mit originalgetreuen Patientengeschichten - Psychiatrische Anamnese und psychopathologischer Befund: ausführlich dargestellt - Differenzialdiagnosen und Therapiekonzepte: Sie sind gefordert! - Fälle zur psychotherapeutischen Intervention