Évaluation du potentiel suicidaire

Pratique et accessible, ce guide est conçu pour accompagner les cliniciens qui interviennent auprès des personnes en détresse psychique majeure.

Expert de la conduite de l'entretien clinique, S.C. Shea introduit d'abord les bases de la clinique de la crise suicidaire, à travers une compréhension psychopathologique, pleine de sensibilité, du chaos psychique et du désespoir. Ensuite, l'auteur montre de manière très approfondie et à l'aide de nombreuses situations illustrées par des dialogues :

• comment entrer en contact avec ces personnes,

• comment évaluer leur potentiel suicidaire,

• et surtout comment entrevoir avec elles puis construire un autre chemin.

L'exigence de l'auteur envers lui-même invite le lecteur à devenir encore un meilleur clinicien face aux personnes suicidaires. En particulier, il nous propose une technique d'entretien innovante qui permet, avec précision et tout en douceur, d'évaluer les idées, les intentions et les planifications suicidaires avec la méthode de l'Évaluation Chronologique des Événements Suicidaires (ECES).

Dans le cadre de la prévention du suicide, l'utilisation appropriée de cette méthode est un levier essentiel pour changer le cours d'un destin. Il permet d'une part, au clinicien de savoir où en est exactement la planification suicidaire et, d'autre part, au patient de savoir que quelqu'un peut venir le sortir du « couloir de la mort », avec compétence et humanité.