Enfance et psychopathologie

I Bases théoriques et généralités. 1. Le normal et le pathologique. 2. Principales sources théoriques de la pédopsychiatrie clinique. 3. L'examen de l'enfant. II Étude psychopathologique des conduites. 4. Psychopathologie des conduites d'endormissement et du sommeil. 5. Psychopathologie des conduites motrices. 6. Psychopathologie du langage. 7. Psychopathologie de la sphère oro-alimentaire. 8. Troubles sphinctériens. 9. Psychopathologie des fonctions cognitives. 10. Psychopathologie des troubles à expression comportementale. 11. Psychopathologie du jeu. 12. Psychopathologie de la différence des sexes et des conduites sexuelles. III Grands regroupements nosographiques. 13. Retard mental, infirmité motrice cérébrale et épilepsie. 14. Autisme infantile et psychoses chez l'enfant. 15. Troubles anxieux, symptômes et organisation d'apparence névrotique. 16. Épisodes dépressifs et ""maladie dépressive"" chez l'enfant. 17. Troubles psychosomatiques. 18. Aux frontières de la nosographie. IV L'enfant dans son environnement. 19. Stress et traumatisme. Facteurs de risque et troubles réactionnels ou de l'adaptation. 20. L'enfant dans sa famille. 21. L'enfant et l'école. 22. L'enfant migrant. 23. L'enfant et le monde médical. 24. L'enfant à protéger. Protection de l'enfance : structures médico-sociales. V La thérapeutique. 25. Sectorisation et structures de soin en psychiatrie de l'enfant. 26. Demande de soins et consultation thérapeutique. 27. Les traitements psychothérapeutiques et rééducatifs. 28. Traitements psychotropes chez l'enfant.