Traduction de la 5e édition américaine.

Rédigé par des experts internationalement reconnus, cet ouvrage expose les principes et les interventions à connaître en endodontie, fondés sur des données scientifiquement éprouvées. Des recommandations claires décrivent l'étiologie, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies de la pulpe et de la région péri-apicale et donnent des orientations sur la conduite du traitement des canaux pulpaires radiculaires.

L'ouvrage propose:

• Une description pas-à-pas qui facilite l'exécution des interventions endodontiques essentielles.

• Plus de 600 illustrations en couleurs (radiographies et photographies cliniques).

• Toutes les connaissances à maîtriser : l'étiologie de la maladie, le diagnostic, l'anesthésie locale, le traitement d'urgence, le nettoyage et la mise en forme, l'obturation, la temporisation et le blanchiment.

• Un chapitre dédié à l'« Implant unitaire » qui couvre le diagnostic, la conception de l'implant, les innovations chirurgicales et prothétiques, pour les patients partiellement édentés.

• Le chapitre « Diagnostic, plan de traitement et considérations systémiques » examine la relation entre la pathologie bucco-dentaire et l'état de santé général.

• Enfin, un chapitre « Interaction entre le dentiste omnipraticien et l'endodontiste » vous aide à décider : exécuter le traitement nécessaire ou adresser le patient vers un spécialiste.