Endocrinologie en gynécologie et obstétrique

La différenciation sexuelle, la puberté et leurs anomalies Faire un garçon ou une fille : mécanismes et gènes impliqués dans le déterminisme du sexe et la différenciation sexuelle Les désordres du développement sexuel Physiologie de la puberté Retard pubertaire chez la fille Puberté précoce Physiologie du cycle et des troubles de l'ovulation Physiologie et méthodes d'exploration du cycle menstruel Insuffisance ovarienne prématurée Hyperprolactinémie Hypogonadisme hypogonadotrophique congénital chez la femme : présentation clinique, exploration endocrine et génétique Les autres causes d'hypogonadisme hypogonadotrophique acquis Hyperandrogénies Stratégie d'exploration des hyperandrogénies Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase Le syndrome des ovaires polymicrokystiques Causes rares et tumorales d'hyperandrogénie ###µµµContraception hormonale Contraception hormonale au présent Anomalies endocriniennes et métaboliques en période préconceptionnelle et pendant la grossesse Thyroïde : fonction gonadique et grossesse Obésité et grossesse Diabète Hyperandrogénie pendant la grossesse Hypercorticisme et phéochromocytome pendant la grossesse ###µµµPériménopause et ménopause La périménopause ou transition ménopausique La ménopause : physiologie et prise en charge thérapeutique.