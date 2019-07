Endocrinologie, diabète, métabolisme et nutrition pour le praticien

I — Endocrinologie.1. La consultation du malade endocrinologique. 2. Hypothalamus, hypophyse, épiphyse. 3. Thyroïde. 4 Parathyroïdes. 5. Surrénales. 6. Ovaires. 7. Testicules. 8. Pancréas endocrine. 9. Croissance et puberté normales.10. Polyendocrinopathies auto-immunes. 11. Tumeurs endocriniennes multiples. 12 Syndromes de sécrétions hormonales. II — Diabétologie. 13. La consultation du patient diabétique : un acte complexe et responsable. 14. Le diabète, une pandémie à juguler. 15. Le diabète de type 1. 16. Le diabète de type 2. 17. Les diabètes atypiques. 18. Prévenir et diagnostiquer à temps les complications métaboliques aiguës. 19. Les complications chroniques du diabète. 20. Hypertension artérielle et diabète. 21. Autres complications chroniques du diabète. 22. Diabète et procréation. 23. Diabète aux âges extrêmes. 24. Thérapeutiques antidiabétiques. 25. Éducation thérapeutique des patients. 26. Situations aiguës et diabète. 27. Vie sociale et diabète–rôle des associations de malades. III — Nutrition. 28. Les bases de la nutrition. 29. Les aliments. 30. Besoins nutritionnels et apports conseillés. 31. Activité physique et nutrition. 32. Nutrition et santé. 33. Prescription d'un régime. 34. Dénutrition. 35. Carences vitaminiques. 36. Maigreur et amaigrissement. 37. Obésité : diagnostic, enjeux. 38. Syndrome métabolique. 39. Troubles du comportement alimentaire. 40. Athérome et dyslipidémies. 41. Nutrition et maladies cardiovasculaires. 42. Nutrition et pathologie gastro-intestinale. 43. Maladies hépatobiliaires et pancréatiques. 44. Nutrition et néphro-urologie. 45. Nutrition et cancer. 46. Allergie alimentaire. IV — Métabolisme. . 47. Métabolisme glucidique. 48. Métabolisme protéique. 49. Métabolisme des lipides. 50. Alcool : métabolisme et consommation. 51. Métabolisme de l'acide urique. 52. Métabolisme hydroélectrolytique. 53. Métabolisme phosphocalcique. 54. Métabolisme du magnésium. 55. Métabolisme du fer. 56. Métabolisme de l'iode . 57. Maladies métaboliques héréditaires.