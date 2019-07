Emergenze di interesse anestesiologico

Sezione 1: Manovre terapeutiche in urgenza

Fase preospedaliera dell’arresto cardiaco nell’adulto. Catena di sopravvivenza e defi brillazione precoce Farmacologia della rianimazione cardiopolmonare Defi brillazioni semiautomatiche e completamente automatiche esterne Monitoraggio in urgenza Organizzazione dell’intervento nelle emergenze intraospedaliere Interventi di primo soccorso Preparazione di un paziente grave al trasporto terrestre o con elicottero Accessi venosi percutanei nell’adulto Infusione vascolaree altre tecniche di correzione della volemia Ossigenoterapia e supporti ventilatori Analgesia in urgenza nell’adulto Analgesia locoregionale in urgenza nell’adulto

Sezione 2: Medicina d’urgenza Stati di shock Incidenti anafi lattice Presa in carico di un dolore toracico in urgenza Strategia di presain carico delle sindromi coronariche acute Dissezioni aortiche acute Malessere generalizzato, lipotimia e sincope Disturbi del ritmo cardiaco Crisi ipertensive Diagnosi e trattamento della dispnea acuta Edema polmonare acuto Embolia polmonare Gestione delle polmoniti comunitarie in pronto soccorso Gestionedi uno pneumotoracenon traumatico Asma acuto grave dell’adulto (AAG) in pronto soccorso Avvelenamenti acuti più frequenti Ingestione di prodotti caustici Antidoti Intossicazioni da piante Intossicazioni da funghi: principali sindromi e terapia Lesioni da scoppio Ipotermie accidentali Ipertermia nell’adulto e colpo di calore Ustione Elettrizzazione, elettrocuzione, fulminazione Morsi, graffi e avvelenamenti Annegamento Incidenti da immersione subacquea Emorragie digestive non traumatiche dell’adulto Pancreatiti acute Eclampsia Trasfusione di derivati ematici in medicina d’urgenza Stato settico acuto (shock settico) Incidenti da esposizione al sangue o a liquidi biologici Tetano: prevenzione e diagnosi Malaria Ipoglicemia Insuffi cienza surrenalica acuta nell’adulto Urgenze tiroidee Coma Convulsioni dell’adulto Manovre d’urgenzain pediatria Arresto cardiaconel bambino Dispnea acuta ostruttiva del bambino Asma al pronto soccorso: assistenza pediatrica Porpora fulminante Bambino politraumatizzato

Sezione 3: Urgenze traumatologiche Trattamento delle ferrite Gestione del traumatizzato grave in fase preospedaliera Gestione intraospedaliera dei feriti gravi Strategia del riempimento volemico in Traumatologia Gestione del paziente con trauma cranico grave Traumi maxillofacciali Ferita cervicale Traumi toracici chiusi Lesioni dei grandi vasi toracici per decelerazione Contusioni e ferite dell’addome Trauma del rachide