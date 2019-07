Embryologie et histologie humaines

Cet ouvrage, conforme au programme de DFGSM2-3 sur l'enseignement de l'embryologie et de l'histologie humaines, apporte les connaissances fondamentales dans le domaine tout en sachant innover. Ainsi, pour la première fois en France , les auteurs ont construit un arbre ontogénique figurant la différenciation cellulaire à partir des feuillets embryonnaires .

Ce manuel complet et didactique est structuré en douze chapitres : après le chapitre 1, qui détaille la première phase du développement humain, onze chapitres expliquent la genèse et le fonctionnement des différents appareils et systèmes humains dans une approche embryologique et histologique . À la fin de chaque partie, un résumé est proposé, suivi d'un questionnaire (corrigé en fin d'ouvrage) pour s'autoévaluer.

La hiérarchisation de l'information facilite la compréhension et la mémorisation : des encadrés consacrés aux pathologies et anomalies du développement complètent les paragraphes traitant des items, et l'ensemble est abondamment illustré de schémas et de coupes histologiques .