Depuis plusieurs années, le nombre de patients atteints de maladies chroniques ne cesse d'augmenter. Vivre avec ces maladies requiert une connaissance approfondie de ces dernières et de leurs traitements et demande également aux patients de développer leurs capacités d'auto-surveillance et d'adaptation. L'éducation thérapeutique permet au patient l'apprentissage de ce nouveau quotidien.



Cet ouvrage offre à l'ensemble des professionnels de santé un guide pratique pour répondre aux questions de son patient et pour l'accompagner tout au long de sa maladie. Cette nouvelle édition conserve tous les éléments qui ont fait son succès tout en complétant son contenu par les plus récentes approches pluridisciplinaires dans ce domaine : l'art-thérapie, le théâtre du vécu, le parcours éducatif, etc.



Les spécialités des pathologies chroniques les plus courantes (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, …) sont l'objet d'un chapitre spécifique, chacun écrit par une équipe de spécialistes et de formateurs non-cliniciens engagés activement dans une démarche éducative.



Cet ouvrage pratique aidera le soignant à se positionner face au dispositif de l'éducation thérapeutique, se révélant indispensable pour tous les professionnels concernés par la formation du patient à la prise en charge de son traitement.