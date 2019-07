Vivre avec une maladie chronique (diabète, asthme, bronchite chronique, hypertension artérielle, …) nécessite pour le patient un ensemble d'aménagements qui relèvent de la connaissance de la maladie, de son traitement, de ses capacités d'auto-observation, d'auto-surveillance et d'auto-adaptation.

Face à l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques, une révision du système de soins, de la pratique médicale et de la prise en charge globale du malade s'impose. Dans ce cadre, l'une des approches nouvelles qui se développe depuis quelques années est l'éducation thérapeutique du patient fondée sur une intervention pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Son but est d'aider le patient à acquérir des compétences pour entretenir, voire améliorer sa santé.

Cet ouvrage pratique aidera le soignant à se positionner face à ce dispositif d'éducation thérapeutique et à répondre aux questions qu'il se pose face à la prise en charge de son patient : quelles sont les stratégies d'adaptation à la maladie chronique? Quelles sont les difficultés spécifiques liées aux traitements au long cours? Quelle est la démarche éducative et les modalités de sa réalisation avec un patient chronique?

Rédigé par une équipe de cliniciens et de formateurs non cliniciens engagés dans une démarche éducative, dans des pratiques coopératives et dans le management des équipes, cet ouvrage est indispensable à tous les professionnels de santé concernés par la formation du patient à la prise en charge de son traitement.