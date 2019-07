Echographie musculosquelettique

L'échographie musculosquelettique s'est considérablement développée depuis 10 ans, elle apparaît de plus en plus comme le complément indispensable des clichés radiologiques standard et le binôme « RX + ECHO » devrait constituer le premier échelon de quasiment toutes les analyses ostéoarticulaires pour résoudre de manière rapide et économique la majorité des interrogations cliniques.

Toutefois l'apprentissage de cette technique est délicat, mais il n'en est que plus important et doit en permanence être réactualisé.

Cet ouvrage se présente ainsi comme un manuel pratique de formation découpé par organe : épaule, coude, poignet, doigts, hanche, genou, cheville et pied, muscles et nerfs.

Chaque chapitre détermine tout d'abord l'aspect normal et les caractéristiques anatomiques d'une structure ou d'une articulation, prérequis indispensable. Les pathologies sont ensuite abordées en partant de la symptomatologie clinique.

Afin de renforcer la dimension pédagogique du livre les auteurs ont ajouté des schémas clair et précis d'écho-anatomie et ont mis en perspective l'échographie par rapport aux autres moyens d'imagerie dans le cadre d'une prise en charge intelligente et rationnelle du patient.

Ce livre est accompagné d'un complément en ligne comprenant 60 vidéos.

