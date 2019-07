Echographie - IRM en gynécologie

L’imagerie en gynécologie est le fait de deux techniques : l’échographie et l’IRM. Les deux techniques sont en effet indispensables afin d’arriver au diagnostic de façon efficace et rapide. Pour la première fois, un ouvrage résolument pratique et didactique propose de former les radiologues et les gynécologues à l’imagerie en gynécologie. Plus de 500 clichés sélectionnés pour leur exemplarité illustrent le propos. Après un rappel des techniques d’examens et l’anatomie normale du pelvis féminin en échographie et en IRM, l’ouvrage aborde les pathologies endométriales et cavitaires, les pathologies de l’utérus, les pathologies myométriales, les malformations utérines et vaginales, les pathologies tubaires, les pathologies ovariennes, l’endométriose, le bilan d’infertilité et la PMA et la dysfonction périnéale. Rédigé par des grands noms du domaine, cet ouvrage propose la synthèse des connaissances à maîtriser sur la discipline. Ce livre de référence est indispensable à tous les praticiens prenant en charge l’appareil génital féminin. Cet ouvrage de référence s’adresse à la fois aux radiologues et aux gynécologues-obstétriciens.