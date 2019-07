Echocardiographie fœtale

L'examen cardiaque fœtal, étape cruciale autant lors du dépistage que de l'échographie diagnostique, doit être maîtrisé par le praticien pour identifier toutes les pathologies, malformatives ou secondaires à une affection plus générale, maternelle ou fœtale, y compris génétique.



C'est l'objectif de cet ouvrage, qui facilite la pratique quotidienne de l'échocardiographie fœtale en donnant toutes les clés pour analyser, interpréter et poser un diagnostic aussi bien face au cœur normal que pathologique. Il décrit toutes les techniques d'examen ultrasonores, détaille l'analyse du cœur normal et de l'hémodynamique fœtale, et indique la marche à suivre pour détecter et prendre en charge les troubles du rythme et de la conduction.



Pour chacune des cardiopathies, de la plus commune à la plus rare, sont rappelés l'anatomie, les signes d'appel et de certitude ainsi que les conséquences et possibilités de prise en charge anté- et postnatales.



De nombreux schémas, clichés d'échocardiographie, tableaux, encadrés et arbres de décision, ainsi que des séquences vidéo disponibles sur Internet, viennent enrichir ce contenu destiné tout autant à l'échographiste obstétrical — médecin ou sage-femme – qu'au cardiopédiatre ou néonatalogiste désirant s'investir ou se perfectionner en cardiologie fœtale.