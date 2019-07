Durant ces dernières années, l'utilisation de l'échocardiographie Doppler s'est généralisée en réanimation et en anesthésie, et ce pour de multiples raisons.

– Le nombre de réanimateurs et d'anesthésistes-réanimateurs qui se sont formés à cette technique et le nombre de publications scientifiques qui s'y rapportent ont augmenté de manière exponentielle.

– Le domaine de compétence spécifique aux réanimateurs et aux anesthésistes-réanimateurs s'est progressivement précisé et imposé de lui-même sur le terrain.

– De nouveaux concepts tels que celui du stéthoscope ultrasonique et du monitorage fonctionnel de l'état hémodynamique des patients en état critique ont émergé et se sont affinés.

– Les appareils d'échocardiographie toujours plus performants se sont miniaturisés, pour atteindre la taille et le poids d'un ordinateur portable.

– Enfin et surtout, les mentalités ont évolué, aussi bien chez les cardiologues que chez les réanimateurs de toute origine.

L'échocardiographie Doppler est désormais unanimement considérée comme un moyen d'évaluation incontournable des patients en état critique.

Échocardiographie Doppler chez le patient en état critique : un outil de diagnostic et de monitorage fait le point sur l'état de l'art de cette technique en constante évolution.

Son fil rouge est la défaillance d'organe. Son esprit est l'approche par syndromes, la concision et le caractère didactique fondé sur de nombreux exemples et la sélection de la littérature pertinente sur le sujet.