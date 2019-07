Echocardiographie clinique du chien et du chat

Cet ouvrage est dédié à l'échocardiographie cardiaque du chien et du chat, domaine qui connaît de fortes évolutions. De nouvelles techniques — le Doppler tissulaire, le speckle tracking, l'échocardiographie transœsophagienne, et plus récemment l'échocardiographie tridimensionnelle, par exemple — ont bouleversé la manière d'évaluer l'anatomie et la fonction cardiaque. Ce livre présente tous les apports de ces nouvelles approches, en les associant aux modalités plus classiques, permettant aux cliniciens d'utiliser de manière efficiente tout le potentiel de leurs équipements dans leur pratique quotidienne de la clinique.



L'évaluation du risque est abordée : risque d'insuffisance cardiaque, risque de thrombo-embolie, degré de sévérité de la cardiopathie et les pronostics associés à ces risques. Une section est consacrée à l'évaluation hémodynamique telle que le permettent toutes ces nouvelles modalités. Enfin, l'évaluation pré et post-chirurgicale des cardiopathies congénitales, signe du développement de la cardiologie interventionnelle et de la nécessité d'examens échocardiographiques de plus en plus sophistiqués, est expliquée en détail. Un chapitre introduit également l'échocardiographie tridimensionnelle, technique appelée à prendre un fort essor.



Cet ouvrage de référence est abondamment illustré, enrichi de nombreuses données chiffrées ainsi que de vidéos commentées signalées par le logo "e" et consultables sur le mini-site EM-consulte. Axé sur la pratique quotidienne de l'échocardiographie vétérinaire, il est destiné aussi bien à l'échocardiographiste débutant souhaitant se former qu'à l'échocardiographiste averti qui souhaite se perfectionner. Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.