Dyspraxie et troubles non-verbaux

De nombreux ouvrages savants traitent des troubles spécifiques des apprentissages et des « dys -», en particulier des troubles spécifiques du langage et des dyslexies. Au contraire les troubles non-verbaux, plus récemment mis à jour, sont beaucoup moins bien renseignés.



Cet ouvrage traite de cas cliniques représentatifs et didactiques afin de rendre compte de la complexité du réel et des difficultés vécues par les patients. Ainsi, le lecteur fait face à des témoignages réalistes et pragmatiques, évoquant les obstacles, les erreurs fréquentes, les pièges dissimulés qui contribuent à égarer les professionnels.



Chaque cas clinique est exploité pour guider le praticien. Les commentaires et les développements explicatifs donnent les pistes d'une réflexion ancrée dans la réalité et dans les méandres de situations habituelles (consultation ou suivi des patients).



Tout au long de l'ouvrage, les auteurs interrogeront : la variété des dysgraphies, les difficultés de la phase diagnostique, les critères d'appréciation des troubles associés, les situations intriquées entre trouble neuropsychologique et psychodynamique, la stratégie thérapeutique et les choix qui guident les adaptations au cas par cas.