DSM-5 - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

Section I - Les fondements du DSM-5, Section II - Critères diagnostiques et codes, Troubles neurodéveloppementaux, Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques, Troubles bipolaires et apparentés, Troubles dépressifs, Troubles anxieux, Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés, Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, Troubles dissociatifs, Troubles à symptomatologie somatique et apparentés, Troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments, Troubles du contrôle sphinctérien, Troubles de l'alternance veille-sommeil, Dysfonctions sexuelles, Dysphorie de genre, Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites, Troubles liés à une substance et troubles addictifs, Troubles neurocognitifs, Troubles de la personnalité, Troubles paraphiliques, Autres troubles mentaux, Troubles des mouvements et autres effets indésirables induits par un médicament, Autres situations pouvant faire l'objet d'un examen clinique, Section III - Mesures et modèles émergents, Annexes.