Drames en milieu scolaire

Accident de la route, suicide, maladie, meurtre, agression sexuelle, incendie, forte violence : les drames touchant des élèves scolarisés en écoles, collèges ou lycées sont variés et provoquent parfois de fortes réactions émotionnelles tant chez les élèves que chez les adultes.

En cas de drame, trois éléments priment : la connaissance des réactions habituelles des jeunes face à la mort, le nécessaire maintien d’un encadrement éducatif à l’égard d’élèves mineurs, l’indispensable préparation des professionnels au soutien des personnes en détresse psychique.

C’est dans un tel esprit que les auteurs de cet ouvrage, tous psychologues en milieu scolaire, ont construit pendant 10 ans un protocole spécifique et recherché des techniques adaptées à la prise en charge. Ils présentent ce protocole pour évaluer, soutenir et communiquer lors d’un drame en milieu scolaire. Leur approche est théorique, clinique et méthodologique. Après avoir fixé le cadre des interventions (contexte scolaire, situations de crise, vulnérabilité des personnes), les auteurs précisent leur méthode d’intervention en insistant sur l’importance de la communication.

Cet ouvrage est aussi très pratique : de nombreuses fiches techniques à destination des psychologues et des chefs d’établissement allient organisation et clinique. Face au flot d’émotions, ces fiches permettent de gérer la crise étape par étape et de suivre une méthodologie empathique et efficace. Des vignettes cliniques illustrent par ailleurs l’exposé méthodique des auteurs.

Ce protocole, qui a fait l’objet d’un consensus en Europe, sera un guide utile à tous les psychologues en milieu scolaire et aux chefs d’établissement.