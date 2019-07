Douleurs rachidiennes : 100 défis cliniques

Les étiologies des syndromes rachidiens douloureux de la colonne vertébrale sont nombreuses et les patients peuvent présenter une large variété de symptômes.

Cet ouvrage aborde à la fois la problématique d'un point de vue théorique mais aussi et surtout d'un point de vue clinique avec l'application de 100 cas du plus simple au plus complexe.

Dans cet ouvrage conçu comme une base de données de cas rencontrés au cours des années de pratique de l'auteur et grâce à une organisation en trois parties – rachis lombal, rachis cervical et rachis thoracique – les cliniciens pourront trouver facilement le cas qui les intéresse.

Les cas cliniques sont présentés dans l'ordre d'une prise en charge diagnostique bien conduite permettant d'aboutir à un diagnostic fiable : «Objectif», «Patient(e)», «Antécédents», «Doléances et signes fonctionnels», «Étiologie», «Examen clinique», «Imagerie», «Orientation clinique», «Conduite à tenir ?», «Diagnostic», «Traitement et résultats», «Notes», «Point (s) clé(s)», «Références», «Pour en savoir plus».

Vous trouverez ici un outil pratique et pédagogique incomparable qui vous aidera dans tous vos diagnostics.