Le dopage est-il un problème de santé publique ?

I - Dopage et performance : un mariage forcé. Culturisme et dopage. Pour en finir avec la notion de conduites dopantes. La logique de performance... "Regards croisés".

II - Dopage et santé : des liaisons dangereuses? Chronique d’une prise de substance interdite en aviron. Les modes d'entrée dans le dopage amateur. Substances et méthodes dopantes... "Regards croisés"

III - Dopage et réglementation : que dit la loi et qu'en pense la morale ? L’ambiguïté sexuelle en compétition sportive. Le discours antidopage remis en question par l’éthique... "Regards croisés"

IV - Dopage et prévention. L’adolescent sportif. Les multiples facettes de la prévention. Méthodologie de l’intervention. Doper la prévention... "Regards croisés"

Et si le dopage n'était pas un problème.