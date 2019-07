Le Dictionnaire médical de poche est un outil indispensable qui donne la définition de près de 18 000 termes du vocabulaire médical, avec leur traduction en anglais.

Cette 3e édition est entièrement revue et mise à jour pour tenir compte des nouvelles terminologies. Par ailleurs, pour chaque terme d’anatomie, la correspondance (renvoi et synonyme) entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature anatomique aide à la compréhension de cette dernière.

Actuel et pédagogique, cet outil est illustré de planches anatomiques en couleurset rappelle, en fin d’ouvrage, les principales constantes biologiques avec leurs valeurs normales et les variations pathologiques (en unités usuelles et en unités SI).

Complet, clair et d’usage pratique, cet ouvrage s’adresse aux étudiants en IFSI, aux étudiants des autres professions de santé, aux étudiants en médecine et à tous les lecteurs concernés par l’écrit médical.