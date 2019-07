Diabétologie

Cet ouvrage est consacré au diabète sucré, maladie dont la fréquence ne cesse d'augmenter et dont le traitement devient de plus en plus complexe. Dans ce traité, nous avons particulièrement insisté sur les aspects pratiques de la prise en charge et sur les nouvelles méthodes d'exploration, de suivi et de traitement. Ce dernier bénéficie des avancées scientifiques des trois dernières décennies : développement de l'auto-surveillance glycémique, de l'enregistrement glycémique continu et mise sur le marché de nouvelles classes thérapeutiques qui sont venues renforcer notre arsenal thérapeutique. Les traitements par infusion insulinique continue n'ont cessé de progresser et ils ont contribué à l'amélioration globale de l'équilibre glycémique des diabétiques de type 1. De nouvelles recommandations diagnostiques et thérapeutiques ont été développées en jetant parfois le trouble dans les esprits.

Cet ouvrage a été conçu sous une forme didactique en faisant le point sur nos connaissances actuelles et en essayant de les insérer dans le continuum de la longue histoire du diabète sucré. Ainsi cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des professionnels de santé concernés par la prise en charge des patients diabétiques.

