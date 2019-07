Les ouvrages de la collection sont écrits par les spécialistes du domaine pour les pédiatres hospitalierset libéraux ainsi que pour les médecins généralistes. Précis et didactiques, ils fournissent à ces praticiens : • les éléments indispensables pour détecter et reconnaître les pathologies ; • des réponses claires à des situations cliniques précises ; • des critères d’orientation et propositions de conduites à tenir. Le diabète de l’enfant constitue une maladie infantile spécifique. La précocité de survenue et une évolution sur le long terme augmentent les risques de complications et nécessitent une prise en charge adaptée à l’enfant et l’adolescent. Cet ouvrage exhaustif et didactique met l’accent sur les données épidémiologiques, les diagnostics et différents types de diabète chez l’enfant et l’adolescent, les situations d’urgence (hypoglycémies, acidocétose diabétique, mortalité…) et la prise en charge thérapeutique (insulinothérapie, diététique, éducation thérapeutique…). Fruit de la collaboration d’une quarantaine de spécialistes Diabétologie de l’enfant fait le point sur les objectifs et enjeux du traitement du diabète : la recherche d’un traitement efficace et suffisant qui accorde toute sa place à la relation médecin–malade et médecin– parents, relation dont l’équilibre reste fondamental. Ce guide pratique est une aide indispensable pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur accompagnement des enfants et familles touchés par ces pathologies.