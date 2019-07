Deuils et endeuillés

La perte d'un proche ou d'un état social induit chez toute personne un état de souffrance, le deuil, perte "pour toujours" d'un lien affectif. La personne endeuillée va entrer dans une nouvelle étape de sa vie, "plus jamais" comme avant et va devoir reconstituer de nouveaux repères et liens avec la personne manquante et l'environnement restant.



Cet ouvrage expose de façon pratique et synthétique les étapes et les éventuelles difficultés que rencontre tout endeuillé à différents moments de ce nouvel état (immédiatement ou longtemps après la perte) et selon les différentes circonstances (deuil d'un enfant, deuil social, etc.). Après avoir présenté les différentes étapes du "travail de deuil", une analyse de la relation endeuillé-accompagnateur est proposée pour aider les uns et les autres à s'écouter dans une telle circonstance. Les nombreux exemples permettent, tant à celui qui est endeuillé qu'à celui qui a un rôle d'accompagnant, de mieux comprendre les différents nœuds d'un tel état pour une écoute et une aide plus appropriées.



Cette 4e édition est actualisée plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des différentes psychothérapies et la place et l'importance du pardon.