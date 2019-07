Dermatologie : l'essentiel

Issu de l’ouvrage de référence anglo-saxon, Dermatology, 3rd edition, de Jean L. Bolognia et al., ce guide pratique et synthétique propose un accès direct à toute information nécessaire pour diagnostiquer et traiter efficacement une large gamme de pathologies dermatologiques, sans recourir à des ressources supplémentaires.



Cet ouvrage de synthèse exceptionnel permet :



• De mettre à jour ses connaissances des principes de base et des approches diagnostiques des maladies de peau à travers les chapitres détaillant les fondamentaux en dermatologie, le diagnostic « au lit du patient » et l’approche clinique.



• De visualiser toutes les pathologies avec plus de 1500 images cliniques, illustrations et schémas, particulièrement pédagogiques.



• D’éviter les pièges diagnostiques en utilisant des tableaux pratiques, des iconographies intuitives et des arbres décisionnels. Sa structure résolument synthétique et ses nombreux tableaux et schémas donnent un accès rapide à l’information indispensable à connaître.



• De faciliter la prise de décision du praticien avec les paragraphes « diagnostic différentiel » (DD) et « traitement » (TT) qui donnent les conseils des experts et leurs recommandations de traitement.



Cet ouvrage est donc la version pratique du célèbre traité anglo-saxon, adapté à un usage quotidien. Il en conserve la rigueur et la richesse tout en proposant une nouvelle approche. Il est indispensable pour tout dermatologue.



Cet ouvrage a été traduit par Gérard Lorette, dermatologue, Professeur émérite, ancien chef de service et chef de pôle au CHU de Tours.