La dermatite atopique canine (DAC) est une dermatose inflammatoire chronique associant des causes génétiques et environnementales, et touchant plus de 10 % des chiens en France. Cette maladie a fait l’objet de nombreuses publications scientifiques, mettant notamment au jour ses liens avec la dermatite atopique humaine (DAH). Son impact sur la qualité de vie des animaux et de leurs maîtres en fait une maladie « vedette », premier motif de consultation chez le chien.

Fruit d’un important travail de synthèse, cet ouvrage a la particularité d’être consacré à une seule maladie. Il fournit toutes les informations nécessaires à une compréhension fine de la DAC, ainsi que les moyens pratiques pour les mettre en oeuvre dans le diagnostic, le traitement, l’éducation thérapeutique du propriétaire et la prévention. Didactique, l’ouvrage se divise en trois parties :

- Les aspects fondamentaux,

- Les aspects cliniques,

- La thérapeutique et la prévention.

L’ouvrage, richement illustré, comporte de nombreux encadrés qui explicitent des points précis, font des apartés historiques et donnent des clés pour la pratique clinique. Des compléments numériques (vidéos, diaporamas, fiches) sont également proposés, illustrant certains symptômes, examens cytologiques et diagnostics différentiels.

L’objectif de ce guide est d’aider les vétérinaires et étudiants vétérinaires à comprendre et traiter ce syndrome complexe aux symptômes spécifiques selon les races, et pour lequel les traitements connaissent des avancées spectaculaires. Pour enfin mettre un terme à la frustration du praticien face à « ce chien qui se gratte », ne plus se limiter à des traitements symptomatiques répétés, et ainsi soulager durablement l’animal, comme son propriétaire.