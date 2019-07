Dépressions difficiles et dépressions résistantes

Les patients souffrant de dépression sévère, suicidaire, résistante ou comorbide, sont rarement inclus dans les essais cliniques. De ce fait, les données scientifiques permettant d'aborder ces situations manquent cruellement, et leur prise en charge thérapeutique demeure mal codifiée.



Face à des difficultés analogues, d'autres disciplines (cardiologie, cancérologie…) ont su repenser leurs modalités d'interventions, mais la psychiatrie a pris, dans ce domaine, un retard certain.



L'objectif de cet ouvrage est de rendre accessibles, et utilisables avec une méthodologie clairement définie, certaines avancées dans le domaine du traitement de la dépression.



Il propose ainsi aux professionnels, psychiatres hospitaliers et libéraux, une dizaine de stratégies d'optimisation du traitement antidépresseur, présentées de façon rigoureuse et systématique : efficacité de la stratégie ; données de tolérance ; modalités pratiques de mise en place ; exemples de cas cliniques ; évaluation globale du ratio bénéfice-risque et gestion du risque.



Le CRED, collectif de recherche et d'étude sur la dépression, est une association loi 1901, indépendante, regroupant des psychiatres – universitaires, hospitaliers et libéraux –, des chercheurs en neurosciences et des juristes, tous bénévoles. L'objectif du CRED est de proposer aux cliniciens une réflexion indépendante et prospective, ainsi que des stratégies thérapeutiques pragmatiques et basées sur les données de la science.