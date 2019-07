Crise et urgence à l'adolescence

I — Modèles et références théoriques. 1. Aspects psychopathologiques et neurodéveloppementaux. 2. Données épidémiologiques. 3. De la crise à l'adolescence. 4. de l''urgence à l'adolescence. 5. Principes d'évaluation et d'orientation de soins : dès l'urgence et après. 6. Aspects éthiques et juridiques. II — Aspects cliniques et thérapeutiques. 7. De la violence dans ses rapports à la crise et à l'urgence. 8. Signes annonciateurs et facteurs de protection. 9. Situations cliniques.