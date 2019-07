Corps, sensorialité et pathologies de la symbolisation

I — Corps, motricité et sensorialité en regard de la pulsion et du narcissisme primaire. 1. Le corps. 2. La motricité. 3. La sensorialité : aux confins de l'identité ? 4. Les langages des « corps » et pulsion. 5. Le narcissisme primaire : symbolisation primaire. II — Destin du corps, de la motricité et de la sensorialité dans les pathologies de la symbolisation primaire : étude à partir de l'anorexie et de l'hyperactivité. 6. Le problème : vers une clinique de l'impasse. 7. Hypothèses pour une compréhension clinique des pathologies de la dépendance. 8. Le corps, la motricité et la sensorialité à l'épreuve de la désymbolisation dans la relation transféro-contre-transférentielle. III — Modalités thérapeutiques dans les pathologies des dépendances psychiques. 9. « Contenir » les contenus psychiques. 10. La thérapie groupale dans les souffrances narcissico-identitaires. 11. Le cadre et le dispositif de la thérapie de groupe. 12. L'entretien clinique pour parents d'enfants hyperactifs. 13. Pour un essai de compréhension psycho-dynamique de la dépendance à l'objet-couple. 14. Passage à l'acte – passage par l'acte. 15. La question de la dépendance psychique dans le cadre thérapeutique. 16. Hypothèses pour sur l'identité des fonctionnements psychiques neurologiques et biologiques. 17. Le rêve traumatique, l'affect et le jeu dans la thérapeutique des dépendances psychiques. 18. Réflexions sur un modèle thérapeutique concernant le traitement de l'hyperactivité.