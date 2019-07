Construire les chemins cliniques à l'hôpital

Cet ouvrage a pour but d’accompagner les équipes soignantes, ainsi que les étudiants médicaux et paramédicaux, dans l’élaboration de parcours de soins lisibles, accessibles et sécurisés, dans une logique d’interdisciplinarité incontournable dans les organisations hospitalières. La première partie s’intéresse aux politiques institutionnelles, à la genèse et à l’accompagnement d’un raisonnement clinique partagé et d’une démarche-projet – notamment au sein de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) –, instaurant une pratique professionnelle plus dynamique et collaborative. La seconde partie présente 10 situations cliniques, exposant un plan de soins type et un chemin clinique. Sélectionnées dans différents groupes hospitaliers de l’AP-HP, ils sont le reflet de leur appropriation par les équipes soignantes. Axé sur le modèle clinique trifocal et décrit pour une pathologie donnée (cirrhose alcoolique, anorexie mentale, carcinome hépatocellulaire…), chaque plan de soins type explore systématiquement : les signes et symptômes, les risques et complications et les réactions humaines, physiques et psychologiques. Les chemins cliniques illustrent la démarche clinique qui structure le processus de prise en charge et le parcours du patient. Les différents professionnels – médecins, IDE, kinésithérapeutes, diététiciens… – pourront visualiser, avec précision, leurs phases d’intervention dans la prise en charge du patient. Sous la direction d’Isabelle Beau et de Françoise Zantman, ce livre est le fruit d’un travail collectif et pragmatique, mené en équipe, impliquant les acteurs médicaux et paramédicaux.