Conseils à l'officine

Le pharmacien est un praticien de santé, spécialiste et expert du médicament et des autres produits de santé. Il participe, notamment avec le médecin, au bon usage du médicament. Cette action repose sur l'information, la prévention, l'éducation thérapeutique et le suivi pharmaceutique du patient.

Cette 7e édition est entièrement revue, augmentée et actualisée, avec une nouvelle présentation des conseils qui s'appuient sur les recommandations les plus récentes émises par l'AFSSAPS et l'HAS. Le pharmacien dispose ainsi des éléments nécessaires à l'accomplissement d'un acte pharmaceutique sécurisé. La connaissance d'éléments de physiopathologie, de séméiologie et de pharmacie clinique est le fondement indispensable à la compréhension de la thérapeutique instaurée et de son suivi. Toutes les données et les informations rapportées dans cet ouvrage permettent de prodiguer les conseils nécessaires face à l'expression clinique d'un symptôme ou d'un syndrome et face à la thérapeutique prescrite par le médecin ou élaborée par le pharmacien dans le cadre de la médication officinale.

Cet ouvrage permet également d'appréhender de nombreux éléments concourant à l'éducation thérapeutique du patient, qui est une nouvelle mission du pharmacien. Il sert de guide pour le suivi pharmaceutique et constitue un excellent support à la formation continue.