Conférences d'enseignement 2015

Orthopédie :

Dégénérescence arthrosique sus et sous-jacente aux arthrodèses lombaires et lombo-sacrées

Offset et la longueur du MI opéré dans les arthroplasties totales de la hanche

Ruptures de l'appareil d'extension dans les PTG

Complications et reprises des prothèses d'épaule inversée (hors infection)

Traumatologie :

Traumatologie du sacrum et des jonctions L5 et S1

Ruptures partielles du ligament croisé antérieur

Place de l'arthroplastie dans les fractures de la tête radiale

Fractures et fractures-luxations du carpe (hors scaphoïde)

Généralités :

Traçabilité et matériovigilance

Comment faire l'information en orthopédie-traumatologie

Evaluation des facteurs de risque infectieux en orthopédie-traumatologie

Nouvelles méthodes de gestion de la douleur en chirurgie ambulatoire

Orthopédie et traumatologie pédiatrique

Paralysie obstétricale du plexus brachial (CAT la 1ere année)

La membrane induite technique et indications

Spondylolisthésis L5-S1

Fractures pathologiques Dc et CAT

Techniques chirurgicales

Amputations du MI de l'enfant et appareillage

Extraction des tiges de PTH bien fixées

Reconstruction du ligament patello-fémoral médial

Arthrodèse arthroscopique des articulations tibio-talienne et sous-talienne