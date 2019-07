Conférences d'enseignement 2011

Traumatologie adulte: Ostéosynthèse percutanée des fractures du rachis thoracolombaire, Les luxations acromioclaviculaires et sternoclaviculaires traumatiques, Raideurs de la pronosupination dues aux cals vicieux et synostose acquise des deux os de l'avant-bras, Fractures récentes et anciennes de l'articulation de Lisfranc. Orthopédie adulte: Maladie de Dupuytren, Quelle est la place du resurfacement et des arthroplasties totales à grosse tête métal-métal de la hanche en 2011 ? Traitement des descellements fémoraux aseptiques graves, L'arthrose fémoropatellaire isolée. Orthopédie et traumatologie pédiatrique: Malformations congénitales du rachis chez l'enfant et l'adolescent

Pieds creux, du nouveau-né à l'adolescent, Diagnostic et traitement de la luxation congénitale de la hanche avant la marche, Fractures de l'extrémité proximale et de la diaphyse du fémur de l'enfant.

Généralités: Stéréoradiographie basse dose EOS : de la recherche à la routine clinique, Stimulation de la consolidation osseuse (adulte et enfant) : BMP, courant électrique, ultrasons

Actualités thérapeutiques dans les rhumatismes inflammatoires chroniques en 2011, Tabac et chirurgie orthopédique. Techniques chirurgicales : Techniques de réparation des parties molles chez l'enfant, Techniques d'arthrodèse de cheville, Technique du traitement arthroscopique des conflits fémoroacétabulaires, Techniques de reconstruction isolée du ligament croisé postérieur.