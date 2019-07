Conférences d'enseignement 2010 (n°99)

I Traumatologie adulte. Les luxations inventérées de l'épaule. Fractures anciennes du scaphoïde carpien. Ostéosynthèse des fractures récentes de l'extrémité distale du radius de l'adulte. La chirurgie antérieure dans les fractures récentes du rachis thoracolombaire. II Orthopédie adulte. La prothèse unicompartimentale du genou : indications et technique opératoire. Prothèses totales de cheville. La fixation acétabulaire sans ciment des prothèses totales de hanche de première intention. Sténoses canalaires dans les déformations rachidiennes de l'adulte. III Orthopédie et traumatologie pédiatrique. La pseudarthrose congénitale de jambe. Rhumatismes inflammatoires de l'enfant et de l'adolescent : aspects cliniques et orientations thérapeutiques actuelles. Neuropédiatrie à l'usage de l'orthopédiste. Les traumatismes ostéoarticulaires de la main de l'enfant (carpe exclu). IV Généralités. La prévention thrombo-embolique en chirurgie orthopédique et traumatologique majeure. Le couple céramique-céramique dans les arthroplasties totales de hanche. Prise en charge médicale après fracture ostéoporotique. Activités physiques et sportives après prothèse de hanche et de genou. V Techniques chirurgicales. L'arthrolyse dans les raideurs post-traumatiques du coude. Techniques des sutures. Considérations sur la reconstruction méniscale. Techniques de réparation du cartilage du genou par plastie en mosaïque. Correction du pectus excavatum de l'enfant et de l'adolescent par la technique de NUSS.