Conférences d'enseignement 2009 (n°98)

I Traumatologie adulte. 1. Place des prothèses dans le traitement des fractures récentes de l'extrémité proximale de l'humérus. 2. Fixation externe des fractures épiphysaires et métaphysaires des os longs du membre inférieur. 3. Fractures de l'extrémité proximale de l'ulna chez l'adulte. 4. Lésions ostéochondrales du talus. II Orthopédie adulte. 5. Traitement des prothèses totales de hanche infectées. 6. Traitement de la gonarthrose associée au genu valgum. 7. Le pied diabétique : place de la chirurgie orthopédique. 8. Tests au laboratoire et prothèses totales de hanche : intérêts, limites et réflexions personnelles. II Orthopédie et traumatologie pédiatrique. 9. Inégalités de longueur des membres inférieurs chez l'enfant et l'adolescent. 10. Arthroscopie chez l'enfant. 11. Procédés de reconstruction après exérèse d'une tumeur osseuse maligne des membres chez l'enfant et l'adolescent. 12. Traumatismes récents du cartilage de croissance. III Généralités. 13. Développement et limites de la chirurgie ambulatoire. 14. Contribution de la médecine nucléaire dans les pathologies de l'appareil locomoteur. 15. Applications aux pathologies néoplasiques et infectieuses sur matériel prothétique. 16. Les greffes osseuses. 17. Qualité de vie dans les affections traitées en chirurgie orthopédique et traumatologique chez l'adulte.



Techniques chirurgicales

Technique des ostéotomies pelviennes de réorientation et des acétabuloplasties chez l'enfant / Stabilisation antérieure de l'épaule / Technique de l'ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne / Ostéosynthèse du rachis cervical supérieur.