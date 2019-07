Cone beam : Imagerie diagnostique en odontostomatologie

Le Cone Beam (tomographie volumique numérisée à faisceau conique) est aujourd'hui la technique de référence en imagerie diagnostique dento-maxillo-faciale.



Remarquable par sa résolution d'image et la modestie des doses de rayons X délivrés, le Cone Beam s'impose dans tous les compartiments de la discipline jusqu'alors réservés au seul scanner à rayons X et lève les réticences qui s'opposaient à l'utilisation d'une méthode sectionnelle en imagerie pédiatrique.



Illustré par plus de 500 clichés exceptionnels, cet ouvrage propose, à travers l'expérience reconnue des auteurs, une véritable expertise de la méthode.



La première partie détaille de manière claire et didactique les principes d'acquisition de l'imagerie cone beam, les caractéristiques techniques et les aspects réglementaires.



Le lecteur trouvera dans les chapitres suivants les principales indications du Cone Beam en odontostomatologie et chirurgie maxillofaciale.



Les auteurs abordent successivement les domaines de l'implantologie, la traumatologie, l'orthopédie dento-faciale, les articulations temporomandibulaires, les 3e molaires incluses, les images claires et denses avant d'ouvrir le chapitre très particulier jusqu'alors obscur, où le Cone Beam de haute résolution se révèle déterminant : l'imagerie de la douleur. Un dernier chapitre est consacré aux sinus. L'ouvrage s'achève sur les perspectives de la technique Cone Beam.



Cet ouvrage constitue ainsi un outil diagnostique incontournable pour tout radiologue, chirurgien-dentiste ou stomatologue désireux d'approfondir ses connaissances par une information claire, précise et exhaustive.