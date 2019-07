Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant

Contrairement aux handicaps neuromoteurs ou sensoriels, les pathologies neuropsychologiques sont souvent cachées, invisibles, ne se révélant que par des manifestations indirectes (échec scolaire, troubles inattendus des acquisitions, comportements apparemment inexplicables) qui laissent l'enfant, la famille et les professionnels déroutés et démunis. Repérer et identifier ces troubles nécessite expérience et méthode.

Les étapes indispensables à l'établissement d'un diagnostic précis sont souvent complexes : identifier les signes d'appel, choisir les tests en fonction de leur pertinence, authentifier les troubles, interpréter et croiser les résultats pour tenter de mettre à jour les mécanismes sous-jacents au symptôme. Pourtant, seul ce diagnostic précis permettra d'engager les traitements et rééducations appropriés.

Cet ouvrage offre au praticien une analyse détaillée des différents tests communément utilisés, ainsi qu'un répertoire de l'éventail des compétences cognitives sollicitées par chaque épreuve lors de l'évaluation clinique des « dys ».

Au-delà du découpage de l'ouvrage par trouble – dysphasies, dyspraxies, troubles attentionnels et syndromes dys-exécutifs, dyslexies, dyscalculies... –, les renvois de paragraphes permettent aussi une lecture transversale du livre, nécessaire pour mettre à jour les correspondances entre les symptômes, les associations fréquentes et surtout les interactions inhérentes au fonctionnement cognitif.

Enfin, chaque chapitre présente et analyse de nombreux cas issus de la pratique clinique.

Les ajouts et mises à jour de cette seconde édition prennent en compte les dernières évolutions en matière de tests (en particulier, la parution récente des WPPSI-III, WISC-IV, NEPSY). Les professionnels disposent ainsi d'outils pour analyser les épreuves originales nouvellement développées dont la connaissance est actuellement indispensable aux praticiens.