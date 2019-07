Concours Cadre de santé 2017-2018

Pour réussir votre concours d’entrée en institut de formation des cadres de santé (IFCS), il importe d’adopter une démarche singulière adaptée à votre parcours.



Cet ouvrage, innovant et synthétique, vous propose tous les outils pour y parvenir. Il se compose de 4 parties :



1 - Comment se préparer au concours d’entrée ? Tout ce qu’il faut savoir à propos du métier et du concours de cadre de santé : la démarche pour s’inscrire au concours, le choix d’un IFCS, la question du financement, les connaissances à maîtriser, la planification des révisions, un rappel des thèmes à maitriser, etc.



2 - Le temps du concours : admissibilité et admission. Cette deuxième partie propose une méthodologie détaillée pour réussir les épreuves d’admissibilité (l’écrit) et d’admission (l’oral). Des sujets corrigés et commentés permettent une mise en situation dans les conditions du concours.



3 - L’après-concours. Des conseils pratiques en cas de succès – ou d’insuccès – au concours afin d’aborder sereinement la suite.



4 - Annexes. Un ensemble de textes et conseils essentiels pour vous accompagner tout au long de votre préparation.



Très concret, synthétique et entièrement conçu par deux directeurs d’IFCS, membres de jury, cet ouvrage aidera chaque candidat à manier les mots, les idées, à connaître les règles ou la méthodologie du commentaire de texte, à donner des pistes pour la construction du projet professionnel, des rappels sur les notions juridiques et réglementaires essentielles à maîtriser.