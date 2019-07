Comprendre l'IRM

Plus que toute autre technique d'imagerie, l'IRM nécessite un minimum de compréhension des principes de physique essentiels pour la réalisation et surtout l'interprétation d'un examen. Cet ouvrage didactique, véritable manuel d'auto- apprentissage, a été conçu chapitre par chapitre pour répondre à la nécessité de familiariser le lecteur avec cette technique. Les principes fondamentaux de l'IRM, tels que la notion de magnétisme nucléaire, les phénomènes de résonance magnétique et de relaxation, les séquences d'imagerie de base, le codage spatial et la mise en place des événements d'une séquence, le contraste en T1, T2 et densité protonique y sont clairement exposés. Le lecteur est également guidé à travers les modalités pratiques de l'examen : facteurs de qualité d'image, artéfacts, techniques de suppression tissulaire et de modification du contraste ou encore instrumentation… Des notions plus complexes telles que l'imagerie cardiaque, l'IRM fonctionnelle ou la spectrométrie par résonance magnétique ne sont pas oubliées. Enfin, un résumé des notions essentielles à retenir termine chaque chapitre. Les raisonnements nécessitant des connaissances approfondies ou des calculs sont groupés en annexes en fin d'ouvrage. Ces dernières comprennent aussi des tableaux comparatifs des séquences et des options en fonction des principaux constructeurs.

Cette 7e édition a été entièrement révisée et l'ensemble de l'iconographie a été revue et homogénéisée afin de rendre les concepts encore plus clairs et accessibles.

Grande nouveauté, les représentations pouvant tirer parti d'un mode dynamique (schémas animés, séries d'images, reconstructions 3D, tableau dynamique des séquences IRM …) sont accessibles sur un site internet auquel le lecteur a un accès sécurisé.

Conçu à partir d'un enseignement à vocation européenne depuis 1988, dispensé initialement à Strasbourg, puis à Besançon en partenariat avec Dijon, et servant de support à de nombreuses sessions de formation continue, cet ouvrage aux qualités pédagogiques remarquables, recourant à des modèles simplifi és originaux, s'adresse aux étudiants en médecine et en radiologie, aux radiologues, aux manipulateurs et aux étudiants manipulateurs en imagerie médicale, aux étudiants en Licence et Master de physique et classes préparatoires scientifi ques et à nos collègues enseignants.

Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.