Comprendre l'Echo-Doppler vasculaire

L’écho-Doppler constitue l’examen radiologique de première intention pour étudier les vaisseaux et les flux. Son approche, à la fois morphologique et fonctionnelle, rend son interprétation souvent délicate. De conception résolument pratique, cet ouvrage guide le lecteur pas à pas pour l’apprentissage et la pratique de cette technique d’une part, et pour l’établissement du diagnostic des pathologies vasculaires d’autre part.

• Un accès à l’information facile et rapide grâce à une iconographie abondante, à la fois schémas techniques et clichés échographiques, à un texte synthétique et à des encadrés d’alerte.

• Les bases indispensables à connaître : principes techniques, réalisation de l’examen, physiologie vasculaire, anatomo-pathologie, protocoles.

• Déclinaison par organe et par pathologie : pathologies cérébrovasculaire et transcrânienne, artères des membres inférieurs et supérieurs, thrombose, maladie rénovasculaire, artères digestives, système porte et veines hépatiques, etc.

• Et pour chaque chapitre : anatomie, pathologie, clinique, diagnostic différentiel, traitement et protocole d'imagerie.

Ce livre s’adresse aux internes en imagerie médicale, ainsi qu’aux radiologues soucieux de revoir certains points de leur pratique et de mettre à jour leurs connaissances. Il intéressera également les chirurgiens vasculaires, les angéiologues et tous ceux qui souhaitent se perfectionner en echo-Doppler.