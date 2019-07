Comprendre et soigner la dépression

La dépression est une pathologie très fréquente qui touche deux fois plus la femme que l'homme et qui sera en 2020 la deuxième cause d'invalidité après les troubles cardiovasculaires. Les enjeux individuels sont majeurs, car il s'agit d'une pathologie à morbi-mortalité élevée, et dont le coût social et professionnel se chiffre en milliards d'euros annuels dans les grands pays industriels.



Comprendre et traiter la dépression aujourd'hui participe d'une démarche transversale qui mobilise des connaissances cliniques, épidémiologiques, neurobiologiques, génétiques, cognitives, thérapeutiques et pharmacologiques.



Ainsi, cet ouvrage présente les points forts de ces connaissances et quelques perspectives d'avenir qui orientent le praticien et les soignants pour le diagnostic de cette pathologie et sa prise en charge. Cette prise en charge est envisagée sous différents angles, qui vont de l'individuel dans l'intimité de la relation du patient et de son psychothérapeute, au collectif représentant un des grands défis que la médecine moderne doit relever.