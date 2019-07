Complications et séquelles des traitements en cancérologie ORL

Un cancer ORL fait appel à des thérapeutiques carcinologiques lourdes et non dénuées de complications dont la connaissance est indispensable pour tous les intervenants de la cancérologie ORL.



Les traitements laissent des séquelles plus ou moins importantes qui, par leur multiplicité, obèrent la qualité de vie des patients et sont au premier plan de leurs doléances. Il peut s'agir de séquelles esthétiques dans une région anatomique ayant une charge relationnelle et sociétale majeure, avec des cicatrices multiples, des défects de tissus osseux, musculaire, cutané ou dentaire. Les séquelles fonctionnelles par déficit musculaire, nerveux, cutané altèrent la reprise d'activité professionnelle ou personnelle. Les séquelles sensorielles telles que les atteintes du goût ou de l'odorat perturbent largement la qualité de vie des patients. Enfin, les séquelles dans le domaine de la communication par atteinte de l'élocution, de l'audition ou du toucher sont source d'isolement encore plus important. Aux séquelles locorégionales peuvent s'ajouter des séquelles générales liées aux traitements oncologiques médicaux.



Ce rapport est destiné à tous les acteurs de la prise en charge de la cancérologie ORL, dans un esprit de multidisciplinarité. Il liste les complications et séquelles, fait des propositions thérapeutiques et envisage des voies de prévention, afin que réhabilitation rime systématiquement avec traitement du cancer.