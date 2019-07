Chirurgies esthétiques des paupières

Le rapport du 53e Congrès de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique prend une nouvelle forme cette année ; celle d’un livre – manuel technique, pratique et attractif –, outil qui se veut avant tout utile dans la pratique quotidienne de chaque chirurgien.

Adoptant une démarche réparatrice, les auteurs se penchent sur les paupières, ces structures délicates, animées par un mécanisme de haute précision et d’une extrême fragilité. De la consultation aux soins postopératoires, l’ouvrage aborde sous la forme de tableaux cliniques les différents aspects que peuvent prendre ces « gardiennes du regard » :

– la paupière tombante

– les poches

– la patte-d’oie

– les cernes

– le sourcil

– l’œil rond

– l’œil creux

– l’œil globuleux

– l’œil asiatique

Enrichis d’une iconographie abondante – quelque 200 dessins et photos tout en couleur –, les 10 chapitres de ce rapport sont en outre illustrés par un « Mot de l’invité », témoignage de chirurgiens séniors sur leur expérience pratique.

Une « Boîte à outils » vient compléter ce panorama, en recensant à la fin de l’ouvrage indications et procédés, techniques de base et techniques complémentaires, utilisables en accompagnement ou en renforcement. Des icônes de renvoi à cette rubrique sont réparties selon les besoin dans le texte principal.

« Le choix délibéré du pluriel pour le titre de ce rapport veut évoquer la diversité des sujets abordés, mais surtout refléter un état d’esprit. Celui qui imprègne notre pratique quotidienne où nous rencontrons des personnes et non des cas, où nous puisons dans notre giberne technique une indication, un geste, un procédé après un examen et un entretien complets adaptés à chacun et à chacune. » (Jean-Pierre Reynaud, Président 2008 de la SOFCPRE)

=> Destiné aux jeunes chirurgiens en formation aussi bien qu’aux chirurgiens confirmés, cet ouvrage intéressera également les chirurgiens maxillo-faciaux, les ophtalmologistes et les ORL.