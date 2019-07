La chirurgie par voie vaginale est actuellement en plein essor ; les atouts de cette technique sont nombreux : confort des patientes, bénéfice esthétique et surtout, moindre morbidité péri-opératoire. En outre, les temps d'hospitalisation et de convalescence sont réduits, avec un matériel moins onéreux que celui de la cœlioscopie. Néanmoins, cette chirurgie requiert expertise, apprentissage et expérience. C'est pourquoi cet ouvrage, résolument pratique et didactique, se veut un manuel de référence des techniques de chirurgie vaginales éprouvées.

De nombreux encadrés indiquent au lecteur les astuces ainsi que les pièges à éviter. Plus de 160 dessins explicatifs et près de 280 clichés opératoires en couleurs illustrent les chapitres, identifiant clairement les temps opératoires.



Après un développement consacré à l'environnement chirurgical, l'ouvrage détaille les interventions en fonction des pathologies : l'hystérectomie simple, l'assistance cœlioscopique, la cancérologie, les prolapsus, l'incontinence urinaire, ainsi que le diagnostic et le traitement des complications opératoires et post-opératoires.



Cette deuxième édition, totalement revue et actualisée, comporte de nouveaux chapitres concernant les techniques les plus récentes d'hystérectomie par thermofusion, les bandelettes sous-urétrales les plus récentes et les cures de prolapsus génitaux par mise en place de prothèses non résorbables. Les chapitres sur la réparation périnéale et fistules rectovaginales post-obstétricales ou post-chirurgicales ont également été complétés.



Nous avons conservé en le modifiant légèrement le chapitre écrit par Daniel Dargent, inspirateur de la chirurgie vaginale qui apporte toujours un regard critique et constructif sur ces différentes inventions.



Indispensable pour tout étudiant en chirurgie gynécologique, ce livre s'adresse également aux chirurgiens gynécologues confirmés, ainsi qu'aux chirurgiens généralistes et urologues.