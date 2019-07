Chirurgie plastique réparatrice de la face et du cou - Volume 1

La chirurgie plastique et réparatrice de visage doit être abordée dans sa globalité. Ce premier volume, pratique et didactique, reprend les différentes techniques utilisées en chirurgie plastique et réparatrice de la face et du cou. Il traite des plaies du visage, de la traumatologie faciale, de la cicatrisation et des pansements. Il détaille les principes et les techniques de réparation des pertes de substance.

Les différentes réparations topographiques sont présentées à l'aide d'une iconographie riche : dessins, cas cliniques et vidéos opératoires en ligne.

Enfin, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée au versant fonctionnel en traitant de la prise en charge des séquelles des paralysies faciales.

Fruit de la longue expérience clinique des auteurs, les techniques présentées ici doivent permettent aux chirurgiens chevronnés et à ceux en cours de formation de faire face à de nombreuses situations cliniques.

Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.