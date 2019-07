Chirurgie plastique et reconstructrice des parois et des confins

Pour le commun des mortels, la chirurgie plastique est assimilée à une chirurgie de surface, pour les plus critiques à une chirurgie superficielle. Pourtant, ses possibilités et ses compétences vont bien au-delà des téguments et des formes : ce rapport fait la démonstration que notre spécialité est au premier plan de la chirurgie générale. Nous détenons la maîtrise des grands lambeaux depuis l’inusable lambeau musculocutané de grand dorsal jusqu’aux innombrables lambeaux cutanés perforants, économes de muscle et pourtant richement vascularisés.

La connaissance anatomique de la vascularisation des lambeaux permet de bien connaître leur rayon d’action et la maîtrise des techniques de microchirurgie vasculaire autorise à aller encore plus loin, sans véritables limites. Les possibilités quasi illimitées de reconstruction des vastes pertes de substance des parois et des cavités ouvrent un champ immense en augmentant les marges d’exérèse et donc la sécurité cancérologique.

En matière de réparation des malformations congénitales du thorax, on découvre l’apport considérable de la fabrication d’endoprothèses sur mesure assistée par ordinateur et les possibilités qu’elle offre dans la correction de toutes les insuffisances de volume, en particulier musculaires.

Rien ne peut arrêter les progrès de la chirurgie reconstructrice des parois. Sa maîtrise donne une chance unique aux chirurgiens plasticiens de travailler avec toutes les spécialités d’organes, de la neurochirurgie à la gynécologie, en passant par la chirurgie thoracique et digestive.

La chirurgie plastique des parois et des confins ouvre des perspectives passionnantes et place notre spécialité à la croisée des chemins de toute la chirurgie.