La chirurgie plastique du sein est un art difficile, le chirurgien plasticien a pour mission de veiller à la restauration, la reconstruction, le remodelage harmonieux du sein. Cet ouvrage, pratique et didactique, aborde la chirurgie du sein dans sa globalité. Les techniques chirurgicales utilisées quotidiennement sont largement décrites.



Avec plus de 500 dessins, photographies et schémas l'ouvrage aborde successivement les bases embryologique, anatomique, radiologique du sein, la chirurgie réparatrice des dysmorphies mammaires, la chirurgie esthétique des hypotrophies mammaires, la chirurgie du cancer du sein et pour finir la chirurgie reconstructrice du sein.



Fruit de la longue et riche expérience clinique des auteurs, l'ouvrage s'adresse aux chirurgiens plasticiens et esthétiques.



Pour compléter le livre, voir aussi l'application mobile Chirurgie plastique du sein, en vente dès octobre 2012 sur l'Apple Store et Google Play.



Vous y trouverez des contenus exclusifs : plus d'une centaine de vidéos et cas cliniques présentent les stratégies de prise en charge et les différents diagnostics. Ils sont signalés dans ce livre par un picto.