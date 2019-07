À la croisée de la chirurgie ophtalmologique, de la chirurgie plastique et de la chirurgie reconstructrice, la chirurgie palpébrale requiert un apprentissage rigoureux : il s'agit de traiter une pathologie de la paupière sans porter atteinte au globe oculaire, ni à la fonction visuelle. Or, les interventions sont fréquentes et variées : entropion, trichiasis, ectropion, ptosis...

Cet ouvrage propose des descriptions détaillées des principales opérations de la paupière ; il avertit sur les points essentiels et les risques à éviter. Afin de suivre pas à pas les différents temps opératoires, 350 illustrations dont 250 dessins chirurgicaux illustrent le propos de l'auteur.

Cette nouvelle édition, révisée et augmentée, est complétée par de nombreux ajouts en particulier sur l’esthétique du visage, les injections de toxines botuliques et les produits de comblement, et la chirurgie de la paupière asiatique, complétant ainsi les différents domaines abordés et notamment celui de l’esthétique.

L'anatomie, les fonctions palpébrales et les troubles de la statique font l'objet de chapitres introductifs. Les différentes pathologies sont ensuite étudiées : tumeurs, traumatologie, maladies génétiques. La chirurgie des cavités, de la protection cornéenne et des voies orbitaires est également traitée. L'ouvrage s'achève sur les aspects cosmétiques et le traitement des blépharospasmes.

Cet ouvrage exhaustif et didactique s’adresse aussi bien aux ophtalmologistes qu’aux chirurgiens plasticiens et esthétiques, qu’ils souhaitent découvrir de nouvelles techniques ou bien parfaire leurs connaissances.

Jean-Paul Adenis est professeur émérite des universités, praticien hospitalier et ancien chef du service d'ophtalmologie au CHU Dupuytren de Limoges.