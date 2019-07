Chirurgie oncologique et digestive 2011

Chirurgie 2011 est une sélection d'articles commentés orientée vers l'oncologie digestive. Les spécialistes impliqués aux côtés des chirurgiens (oncologues, gastroentérologues, radiologues et anatomo-pathologistes) sont à la recherche d'informations sur les contraintes qui entourent l'acte chirurgical. Ces informations peuvent être diagnostiques, notamment de stadification préopératoire de la maladie, pour orienter vers le traitement le plus adéquat. Elles peuvent concerner la technique chirurgicale ou les risques d'une intervention dans ses suites, et les retards que des complications postopératoires peuvent entraîner sur l'institution d'un traitement adjuvant.

Dans un emploi du temps surchargé, la lecture de la presse médicale n'est pas possible de manière exhaustive.

Cet ouvrage fournit aux spécialistes une vision globale de l'oncologie digestive. Les commentaires des articles sélectionnés sont rédigés par des chirurgiens généraux et digestifs, des spécialistes de la chirurgie du foie et par des chirurgiens qui maîtrisent la laparoscopie. Ils permettent de se tenir informé des développements de la chirurgie et des traitements qui l'accompagnent (néo-adjuvants et adjuvants), depuis la technique la plus simple proposée par son promoteur jusqu'aux résultats des études coopératives internationales, randomisées ou non.

Un best of des meilleurs articles des précédentes éditions, qui doivent demeurer en mémoire, est situé en fin de l'ouvrage.

Les mots-clés associés à chaque publication commentée permettent de trouver plus facilement les articles.